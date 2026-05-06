HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap Indonesia Akan Stop Impor LPG

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |16:17 WIB
Bahlil Ungkap Indonesia Akan Stop Impor LPG (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia mampu untuk tidak melakukan impor LPG jika CNG sudah bisa digunakan masyarakat. Saat ini Pemerintah tengah melakukan pengujian terhadap penggunaan CNG untuk masyarakat luas. 

Produk inilah yang rencananya akan menggantikan penggunaan LPG apabila hasil pengujian terbukti aman untuk dijadikan ukuran 3 kg seperti LPG.

Bahlil menjelaskan, cadangan CNG di Indonesia cukup melimpah. Namun teknologi pengolahan agar sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas masih menjadi kendala. Sehingga impor LPG untuk memenuhi permintaan masyarakat masih dilakukan hingga saat ini.

"Kalau tabungnya sudah prudent, kalau sudah diuji oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), selesai aspek keselamatannya, mau berapapun itu (kebutuhan gas nasional), Indonesia pasti ada. Karena gas kita kan over supply," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bahlil apabila CNG sudah mampu tersedia dalam ukuran 3 kg dan dijual dengan harga subsidi, maka Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor LPG. Sebab produk CNG masih tersedia untuk ukuran 20 kg dan masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri.

"Kau pintar sekali (Indonesia bisa stop impor LPG jika sudah menggunakan CNG)," kata Bahlil.

 

