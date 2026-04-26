Harga LPG Nonsubsidi 12 Kg Naik Jadi Rp228.000 per Tabung, Jenis 5,5 Kg Jadi Rp107.000

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG nonsubsidi mulai 18 April 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian harga tersebut diumumkan melalui situs resmi Pertamina Patra Niaga dan berlaku berbeda di setiap daerah.

Kenaikan harga ini membuat LPG nonsubsidi tabung 12 kilogram (kg) berada di kisaran rata-rata sekitar Rp228.000 per tabung, sementara LPG ukuran 5,5 kg menjadi sekitar Rp107.000 per tabung di sejumlah wilayah utama.

Rincian Harga LPG 12 Kg

Harga LPG nonsubsidi 12 kg ditetapkan berbeda berdasarkan wilayah distribusi:

Rp208.000 per tabung berlaku di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam.

Rp230.000 per tabung berlaku di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Rp238.000 per tabung berlaku di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

Rp228.000 hingga Rp288.000 per tabung (mayoritas wilayah) berlaku di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Rp285.000 per tabung sebagai harga tertinggi berlaku di Maluku dan Jayapura.

Rincian Harga LPG 5,5 Kg

Untuk LPG nonsubsidi 5,5 kg, harga juga mengalami penyesuaian dari sebelumnya sekitar Rp90.000 menjadi Rp100.000–Rp134.000 per tabung, tergantung wilayah:

Rp107.000 per tabung berlaku di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Rp111.000 per tabung berlaku di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Rp114.000 per tabung berlaku di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

Rp134.000 per tabung sebagai harga tertinggi berlaku di Maluku dan Jayapura.

(Feby Novalius)

