Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA dan IPA, Ini Keuntungannya

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA dan IPA, Ini Keuntungannya (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Indonesia dan Uni Eropa resmi melakukan penandatanganan persetujuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) untuk memperkuat kerja sama ekonomi.

"IEU-CEPA ini membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Menurut dia, penandatanganan tersebut untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi berkelanjutan. Karena penguatan kerja sama ekonomi merupakan pilar utama dalam arsitektur kebijakan luar negeri Indonesia yang mendorong pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan, dalam rangka memperluas kemitraan strategis tersebut, kawasan Eropa menjadi salah satu mitra utama mengingat peran pentingnya sebagai pusat perdagangan, sumber investasi berkualitas tinggi, serta pengembang teknologi maju yang selaras dengan agenda transformasi ekonomi nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui penandatanganan persetujuan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026.

Pada rangkaian prosesi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama European Commissioner for Trade Maroš Šefovi secara resmi menandatangani dokumen perjanjian IEU-IPA sebagai instrumen penguatan kepastian hukum dan perlindungan bagi arus investasi bilateral antara kedua pihak.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama European Commissioner for Trade Maroš Šefovi turut menandatangani dokumen komitmen terkait implementasi IEU-CEPA.

Rangkaian prosesi penandatanganan ini sebelumnya didahului dengan pelaksanaan agenda video/phone call antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di hari yang sama.

Kedua pemimpin membicarakan penguatan kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa, khususnya dalam mendorong percepatan implementasi IEU-CEPA.

"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," ujar Menko Airlangga.