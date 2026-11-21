IEU-CEPA Resmi Diteken, 90,4 Persen Produk Indonesia Bebas Tarif ke Pasar Eropa

Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Melalui kesepakatan ini, sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia akan dikenakan tarif nol persen sejak hari pertama pemberlakuan perjanjian.

Penandatanganan IEU-CEPA dilakukan oleh Komisaris Uni Eropa Maroš Šefčovič dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai perwakilan masing-masing pihak, Sabtu (21/11/2026).

Selain IEU-CEPA, kedua pihak juga menandatangani Investment Protection Agreement (IPA) atau Perjanjian Perlindungan Investasi. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Maroš Šefčovič dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, IEU-CEPA akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia dan Uni Eropa. Kedua pihak mewakili pasar dengan total sekitar 730 juta penduduk.

"Secara bersama-sama, kita mewakili pasar dengan 730 juta penduduk. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan Uni Eropa. Perjanjian ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di kedua pihak, baik bagi petani, pelaku industri manufaktur, maupun usaha kecil," kata Ursula.

90,4 Persen Produk Indonesia Nikmati Tarif Nol Persen

Airlangga Hartarto mengatakan, selain 90,4 persen pos tarif yang langsung memperoleh tarif nol persen, sebanyak 8,37 persen pos tarif lainnya akan dihapus secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif.