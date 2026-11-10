Jelang Berlakunya IEU-CEPA, Pelaku Usaha RI dan Eropa Penjajakan Bisnis Digital

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Clarissa Hary Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hubungan industri dan bisnis antara Indonesia, Prancis, serta kawasan Uni Eropa kian diperkuat melalui kolaborasi ekosistem perusahaan rintisan (startup), akselerasi adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan kesiapan memanfaatkan instrumen perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Penetrasi teknologi digital serta pembukaan akses pasar lintas kawasan tersebut menjadi sorotan utama dalam perhelatan FTI Innovation Summit 2026 di Jakarta.

Pihak Kedutaan Besar Prancis menilai integrasi pasar dan pertukaran kapasitas teknologi kedua wilayah merupakan fondasi penting dalam memperluas jangkauan inovasi global.

"Peluang terbesarnya adalah pasar dan program pelatihan kita saling melengkapi, di mana Indonesia dan Eropa merupakan pasar yang sangat besar dengan potensi kreativitas luar biasa," ujar Deputy Head of Mission of the French Embassy to Indonesia, Fabrice Fize dalam keterangannya di momen FTI Innovation Summit, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Fize menjelaskan bahwa Paris saat ini telah menjadi salah satu pusat ekosistem startup terdepan di Eropa. Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dipandang membuka ruang kemajuan yang jauh lebih menjanjikan bagi kemitraan investasi teknologi masa depan.

Dinamika ekosistem digital tanah air dipandang memberikan daya tarik kuat bagi kemitraan lintas batas di berbagai lini teknologi terapan.

"Pasar startup kami di Paris berkembang pesat, namun pasar di Indonesia juga terus bertumbuh dengan potensi kemajuan dan kreativitas yang bahkan jauh lebih besar lagi," tutur Fize.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif kolaborasi tersebut, khususnya dalam memfasilitasi temu bisnis antara regulator, pelaku industri konvensional, serta pelaku usaha rintisan di bidang media baru dan AI.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Clarissa Hary Tanoesoedibjo menilai soal keterlibatan multipihak dalam forum ini menjadi katalis penting dalam mematangkan rantai nilai teknologi domestik.