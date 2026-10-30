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Gandeng DSI, Kadin Garap Ekspor dan Tekan Praktik Under-Invoicing

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:57 WIB
Gandeng DSI, Kadin Garap Ekspor dan Tekan Praktik Under-Invoicing
Kadin (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi dengan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam soal memantapkan sinergi strategis dalam mendongkrak kinerja ekspor nasional. 

Kemitraan ini secara khusus difokuskan pada upaya pencegahan kebocoran devisa melalui pengawasan bersama terhadap praktik manipulasi harga faktur (under-invoicing) dan manipulasi transfer laba (transfer pricing).

Penguatan kolaborasi antara dunia usaha dan pengelola aset negara tersebut diarahkan untuk memastikan setiap arus komoditas ekspor memberikan kontribusi optimal bagi cadangan devisa tanah air. Kadin memandang DSI sebagai instrumen vital dalam mewujudkan ekosistem perdagangan lintas batas yang bersih dan akuntabel.

"Dan ini saya lihat Danantara sebagai engine of growth ingin melibatkan dunia usaha, sejalan dengan visi Presiden tentang 'Indonesia Incorporated'. Kali ini fokus kepada DSI, bagaimana Kadin bisa berperan membantu agar supaya under-invoicing dan transfer pricing tidak terjadi, tapi malah sebaliknya ekspor bisa lebih giat dan bisa membawa devisa," tegas Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie seusai pertemuan Kadin-Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung sebagai bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin tersebut membedah langkah terobosan DSI yang digagas belakangan waktu.

Seturut itu, Kadin nantinya diposisikan sebagai mitra verifikator independen untuk memastikan kesahihan data transaksi ekspor yang dijalankan oleh para anggotanya. Validasi data di tingkat asosiasi dinilai krusial untuk menutup celah penghindaran pajak sekaligus menjamin transparansi arus modal korporasi.

 

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