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iNews Media Group Raih Penghargaan dari Kadin Indonesia atas Dedikasi Pemberitaan Dunia Usaha

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |05:40 WIB
iNews Media Group Raih Penghargaan dari Kadin Indonesia atas Dedikasi Pemberitaan Dunia Usaha
iNews Media Group Raih Penghargaan dari Kadin Indonesia atas Dedikasi Pemberitaan Dunia Usaha (Foto: Okezone)
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JAKARTA - iNews Media Group (IMG) meraih penghargaan apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia atas dedikasi dan konsistensinya dalam memberitakan kinerja serta program kerja organisasi dunia usaha tersebut.

Penghargaan prestisius ini diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Kadin Indonesia yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Head of News Gathering iNews Media Group Lukman Hanafi yang hadir mewakili jajaran redaksi. Apresiasi ini menjadi wujud pengakuan Kadin Indonesia terhadap kontribusi aktif media massa dalam mendistribusikan informasi kebijakan ekonomi, perkembangan industri, hingga pemberdayaan sektor riil secara luas kepada publik.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai keterlibatan insan pers memegang peranan krusial sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan masyarakat luas.
 
Menurutnya, kerja nyata organisasi bisnis tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya sokongan publikasi yang masif dan berimbang dari media arus utama.

"Peranan media massa dalam memberitakan kinerja dan capaian Kadin Indonesia begitu penting dalam perjalanan kami selama ini. Tanpa peranan media massa, pesan dan kerja-kerja kami tidak akan tersampaikan secara masif dan publik tentu tidak dapat mengetahuinya secara seutuhnya," ujar Anindya.

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