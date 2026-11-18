Kadin Dorong Penguatan Perlindungan Data untuk Hadapi Ancaman Siber

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan perlindungan data dan keamanan siber di tengah semakin kompleksnya ancaman digital, mulai dari penipuan daring, phishing, deepfake hingga potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, mengatakan perkembangan teknologi secara pesat membuat tantangan keamanan digital terus berubah, yang menuntut kolaborasi pemerintah, regulator, dan dunia usaha untuk memperkuat sistem perlindungan data.

"Teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kami untuk bisa mengaturnya, baik itu dari pemerintah juga dengan swasta. Setiap kali satu masalah selesai, muncul lah masalah baru," ujar Clarissa dalam acara 9th DatagovAI 2026 Summit yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dia mencontohkan, ancaman digital yang sebelumnya berupa phishing melalui SMS kini berkembang menjadi deepfake di media sosial. Ke depan, risiko juga dapat muncul dari agentic AI yang mampu melakukan transaksi atas nama seseorang tanpa persetujuan.

Besarnya ancaman penipuan digital juga tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak November 2024 hingga akhir Oktober 2026, Indonesia Anti Scam Center (IASC) menerima lebih dari 737.000 laporan penipuan. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai hampir Rp1 triliun.