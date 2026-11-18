Kadin Sebut Banyak UMKM Belum Siap Hadapi Aturan Pelindungan Data

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mempersiapkan diri menghadapi implementasi aturan pelindungan data pribadi (PDP).

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo mengatakan, sebagian pelaku usaha bahkan belum mengetahui langkah awal yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Rata-rata memang di luar dari perbankan dan asuransi, untuk industri menengah kecil, terutama UMKM, itu mereka belum sama sekali mempersiapkan untuk undang-undang tersebut. Bahkan mereka gak tahu memulai di mana gitu ya, dan ada beberapa yang juga menganggap ini sebagai hal yang low priority," ungkap Clarissa dalam acara 9th DatagovAI 2026 Summit yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, rendahnya kesiapan pelaku usaha juga dipengaruhi oleh belum tumbuhnya kesadaran mengenai urgensi pelindungan data pribadi. Sebagian pelaku usaha menilai kebocoran data yang sudah banyak terjadi membuat persoalan tersebut kurang menjadi prioritas.

Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan data turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan industri.

"Jadi memang tugas kami berikutnya bagaimana kita bisa membangun urgensi ini juga, karena itu kan menuju untuk sistem compliance secara industri," ucap Clarissa.

Clarissa menuturkan, Kadin bersama Komdigi tengah merumuskan langkah lanjutan untuk memberikan panduan teknis kepada pelaku usaha. Panduan tersebut diperlukan agar perusahaan, khususnya UMKM, dapat memahami tahapan yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi.