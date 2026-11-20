Kadin Sebut Kenaikan UMP DKI 2027 Rp6,1 Juta Tak Realistis

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 tidak realistis apabila terus dipaksakan lebih tinggi di tengah tekanan ekonomi saat ini. Kalangan pengusaha pun meminta serikat buruh memahami situasi dunia usaha yang tengah berjuang mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat (20/11/2026) yang menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen atau Rp407.065 menjadi Rp6.136.941 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Merespons ketetapan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyoroti beratnya tambahan beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha dalam kondisi sekarang.

“Kenaikan sampai Rp6,1 juta saja sebenarnya sudah cukup berat di tengah tekanan ekonomi saat ini apalagi kalau dipaksa ke Rp6,2 juta itu kurang realistis, jadi teman-teman serikat buruh tolong mengerti posisi dunia usaha,” kata Sarman saat ditemui selepas acara pelantikan Pengurus Pusat HIPMI, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sarman mengakui penetapan itu sudah berjalan sesuai aturan lewat Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah dengan rumus pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta alfa sebagai kontribusi ketenagakerjaan terhadap ekonomi.

Jika dua unsur sepakat maka satu pihak mengalah, sehingga pengusaha tetap menerima hasilnya sejauh sesuai proses dan mengembalikan pelaksanaannya pada kemampuan masing-masing perusahaan apakah angka Rp6,1 juta tersebut memungkinkan atau tidak.