Usai Teken IEU-CEPA, Airlangga Ajak Perusahaan Eropa Investasi di Sektor Strategis RI

Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaan-perusahaan Eropa meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya pada sektor kendaraan listrik, mineral kritis, energi terbarukan, dan elektronik. Pemerintah berharap investasi tersebut dapat mempercepat transfer teknologi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Ajakan tersebut disampaikan Airlangga setelah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada Sabtu (21/11/2026).

"Kami mengundang perusahaan Eropa untuk berinvestasi di Indonesia di sektor prioritas, termasuk kendaraan listrik, mineral kritis, energi terbarukan, dan elektronik, untuk mempercepat transfer teknologi dan integrasi ke dalam rantai nilai global," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, Uni Eropa selama ini menjadi salah satu mitra investasi penting bagi Indonesia. Nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tercatat mencapai sekitar USD25 miliar.

Sejumlah sektor yang telah menerima investasi Eropa antara lain industri kimia, farmasi, pembangkit listrik, dan pengolahan makanan.

Menurut Airlangga, IEU-CEPA menjadi salah satu perjanjian perdagangan paling komprehensif bagi Indonesia. Kesepakatan tersebut tidak hanya mencakup liberalisasi pasar, tetapi juga mengatur kerja sama di bidang ekonomi digital, perdagangan elektronik (e-commerce), investasi, dan fasilitasi perdagangan jasa.

Melalui perjanjian ini, pemerintah berharap investasi berkualitas tinggi semakin meningkat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia maupun Uni Eropa.