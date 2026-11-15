Diprakarsai RI, Negara Anggota Resmi Teken ASEAN DEFA

Pemerintah Indonesia terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama ekonomi digital di kawasan ASEAN. (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Sesuai arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi digital dan penguatan daya saing ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mewakili Indonesia, bersama dengan perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN lainnya, secara resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, dalam rangkaian ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting.

Penandatanganan ini menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat integrasi ekonomi digital ASEAN dan meningkatkan daya saing kawasan.

"ASEAN DEFA merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah perkembangan ekonomi digital global," kata Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Mingu (15/11/2026).

Dia menambahkan, kesepakatan ini tidak hanya menjadi kerangka kerja sama perdagangan digital, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan.