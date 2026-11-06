Airlangga Sebut Isu Penyadapan Prabowo Lebih Pengaruhi Sentimen daripada Fundamental Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto lebih berpotensi memengaruhi sentimen pasar daripada fundamental ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah memastikan tetap fokus menjaga ketahanan fundamental ekonomi di tengah berkembangnya isu tersebut.

"Ya tentu sangat disayangkan terjadi penyadapan. Dan ini tentu akibatnya bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimen," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya mengenai potensi dampak isu tersebut terhadap iklim investasi di Indonesia, Airlangga tidak memberikan penjelasan secara terperinci. Namun, dia menekankan bahwa kondisi ekonomi juga dipengaruhi faktor psikologis pasar.

"Karena ekonomi kan juga faktor psikologis juga ikut memengaruhi. Yang penting kita jaga fundamental saja," ujarnya.

Airlangga kembali menegaskan bahwa pemerintah akan berfokus menjaga fundamental ekonomi nasional dalam merespons isu tersebut.