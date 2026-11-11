Soal Pemakzulan Gibran, Airlangga Minta Investor Tak Panik

Pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika politik domestik, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika politik domestik, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, dinamika politik perlu dipisahkan dari aktivitas dan kinerja perekonomian agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

"Yang penting kita menjaga ekonomi tetap solid. Di berbagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan yang meningkat, biasanya terdapat kompartementasi antara politik dan ekonomi," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Airlangga juga mengimbau pelaku pasar modal dan investor agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat sementara. Dengan demikian, kondisi fundamental ekonomi dalam negeri diharapkan tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

"Jadi, ekonomi terus kita jaga supaya fundamentalnya tetap solid. Yang kita tunggu adalah jangan sampai ada kejutan lagi di pasar modal," lanjutnya.

Menanggapi kekhawatiran pengamat mengenai potensi gejolak sentimen negatif di pasar keuangan akibat dinamika politik, Airlangga meminta pelaku pasar lebih bijak dalam menyikapi perkembangan tersebut. Ia menekankan pentingnya membedakan sentimen pasar dan kondisi fundamental ekonomi.