Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.149 per Dolar AS di Tengah HMP Pemakzulan Gibran

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.149 per Dolar AS di Tengah HMP Pemakzulan Gibran (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 87 poin atau 0,48 persen ke level 18.149 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (11/11/2026). Sentimen dalam negeri seperti hak menyatakan pendapat (HMP) DPR terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direspons pasar.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pasar merespons negatif terhadap munculnya wacana hak menyatakan pendapat DPR terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sentimen ini berpotensi menambah ketidakpastian politik di tengah kondisi ekonomi dan pasar keuangan yang masih membutuhkan stabilitas," katanya dalam risetnya.

Persoalan utamanya bukan semata-mata wacana pemakzulan, melainkan potensi meningkatnya risiko politik dan ketidakpastian arah pemerintahan. Investor cenderung berhati-hati ketika muncul ketegangan antara lembaga negara karena dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas kebijakan dan iklim investasi.

"Jika eskalasi politik berlanjut tanpa kejelasan penyelesaian, premi risiko Indonesia berpotensi meningkat," katanya.

Perkembangan pada 11 November 2026, Fraksi PDIP bahkan telah menyatakan sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Reuters juga melaporkan lebih dari 100 anggota DPR dari sejumlah partai telah menandatangani petisi terkait persoalan ini. Namun, proses tersebut belum berarti pemakzulan telah diputuskan.

Selain itu, pasar menunggu hasil evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Kamis, 12 November 2026, regulator pasar modal Indonesia mengaku terus menjalin komunikasi dan melakukan pertemuan rutin dengan sejumlah penyedia indeks global. Langkah ini penting untuk memastikan berbagai masukan terkait transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, likuiditas, dan tata kelola pasar modal Indonesia mendapat perhatian.

Regulator juga perlu menunjukkan bahwa pembenahan pasar modal dilakukan secara nyata, bukan sekadar memenuhi tuntutan MSCI. Persoalan MSCI bukan hanya mengenai perubahan komposisi indeks, tetapi juga menyangkut kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Jika kepercayaan ini terganggu, dampaknya bisa meluas ke IHSG, arus modal asing, hingga stabilitas rupiah.

Dari sentimen luar negeri, terombang-ambing antara harapan akan meredanya konflik yang melibatkan Iran dan kekhawatiran mengenai serangan yang terus berlanjut terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.

“Walaupun tanda-tanda deeskalasi dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran sedikit mereda setelah kongres AS yang kini dipimpin oleh Partai Demokrat akan mendesak Washington untuk mengakhiri konflik dengan Iran,” tulis Ibrahim.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump juga menunjukkan sikap menahan diri terhadap Iran minggu ini, dengan menyatakan bahwa serangan militer lebih lanjut terhadap negara tersebut tidak diperlukan.

Namun, upaya untuk memakzulkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait penanganannya terhadap perang dengan Iran gagal pada Selasa malam, setelah anggota Partai Republik di DPR menolak usulan tersebut.

Iran juga menyatakan awal minggu ini bahwa tidak ada pembicaraan damai yang sedang berlangsung, meskipun Trump sempat bertemu dengan para pejabat Qatar untuk membahas kemungkinan mediasi lebih lanjut.

Tiga kapal tanker dilaporkan terbakar di Selat Hormuz selama akhir pekan. Menambah ketegangan di Timur Tengah, Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman, yang didukung oleh Iran, masih terus terlibat dalam pertempuran sepanjang minggu ini.