Rupiah Dibuka Menguat ke Rp18.075 per Dolar AS

JAKARTA - Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot dibuka menguat pada perdagangan Selasa (10/11/2026). Mata uang Garuda dibuka pada level Rp18.075 per Dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, apresiasi Rupiah ini mencatatkan kenaikan sebesar 20 poin atau 0,11 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya yang berada di level Rp18.085 per Dolar AS.

Gerak penguatan Rupiah sejalan dengan tren mayoritas mata uang di kawasan Asia yang juga bergerak di zona hijau pada pagi ini. Baht Thailand tercatat menguat 0,01 persen, Ringgit Malaysia melesat 0,11 persen, Yuan China menguat 0,01 persen, dan Peso Filipina memimpin penguatan sebesar 0,36 persen.

Pengamat Pasar Uang, Lukman Leong memproyeksikan pergerakan nilai tukar Rupiah berpotensi melanjutkan penguatan terhadap Dolar AS pada perdagangan hari ini.

Menurutnya, penopang utama apresiasi Rupiah berasal dari perbaikan sentimen pasar di tingkat domestik maupun global, disokong oleh melandainya harga minyak mentah dunia.

"Tapi penguatan rupiah diperkirakan masih terbatas karena pelaku pasar tengah mencermati sejumlah sentimen penting, terutama hasil peninjauan (review) Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan diumumkan besok," jelas Lukman saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).