Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.085 tapi Masih Dibayangi Tekanan Global

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis pada perdagangan Senin (9/11/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis pada perdagangan Senin (9/11/2026). Rupiah naik 4 poin atau 0,02% ke level Rp18.085 per dolar AS, meskipun pergerakannya masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan moneter AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan salah satu sentimen eksternal yang memengaruhi pergerakan rupiah berasal dari perkembangan hubungan AS dan Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kemungkinan serangan militer lanjutan terhadap Iran relatif kecil selama negosiasi kedua negara menunjukkan kemajuan. Namun, ketegangan masih berlanjut setelah Washington memulai operasi untuk menindak perdagangan senjata canggih dan material yang dikenai sanksi oleh Iran melalui jalur darat dan Laut Kaspia.

"Namun, pernyataan Trump tersebut muncul di saat AS memulai operasi untuk menindak perdagangan senjata canggih dan material yang terkena sanksi oleh Iran," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (9/11/2026).

Hubungan Washington dan Teheran masih diwarnai kebuntuan selama hampir sembilan bulan. Ketegangan kedua negara juga meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.

Risiko geopolitik turut datang dari konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok tersebut dilaporkan berupaya menyerang kantor pusat perusahaan minyak Aramco di Riyadh pada Minggu (8/11/2026).