Menko Airlangga Kawal Implementasi IEU-CEPA, Target Berlaku Awal 2027

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengawal implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini ditargetkan berlaku awal Januari 2027

Kesepakatan bersejarah ini menghubungkan Indonesia langsung dengan pasar tunggal Uni Eropa yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar USD30 miliar per tahun.

Sebagai tindak lanjut langsung untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan yang baru saja ditandatangani tersebut, Menko Airlangga menggelar pertemuan tête-à-tête dengan European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič.

Dialog empat mata ini menjadi momentum strategis bagi kedua tokoh untuk menentukan arah serta memastikan transisi yang mulus menuju era baru kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Demikian dikutip dari keterangan resminya, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Komisioner Šefčovič bertukar pandangan mengenai langkah-langkah strategis guna memastikan kelancaran tahap implementasi perjanjian, termasuk target penerapan sementara (provisional application) pada awal tahun 2027 untuk menjaga kelangsungan akses ekspor Indonesia.

Pembahasan difokuskan pada penyelarasan visi serta penguatan komitmen bersama dalam mengawal setiap tahapan ratifikasi dan pelaksanaan di lapangan, mengingat perjanjian ini mencakup liberalisasi lebih dari 98 persen perdagangan bilateral, dengan 90,4 persen pos tarif langsung menikmati tarif nol persen sejak hari pertama berlaku.

Lebih lanjut, kedua pihak sepakat bahwa mekanisme kelembagaan yang diatur dalam IEU-CEPA, termasuk berbagai komite dan subkomite teknis terkait, akan segera diaktifkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Langkah ini penting guna memastikan komunikasi yang erat dan konstruktif, memantau efektivitas pelaksanaan perjanjian, serta menyelesaikan berbagai hambatan teknis maupun regulasi secara cepat agar pelaku usaha di kedua belah pihak dapat segera merasakan manfaat nyata dari peningkatan arus perdagangan dan investasi.