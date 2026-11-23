Barang Subsidi Wajib Lewat Kopdes, Zulhas Tegaskan Tak Ganggu Toko Kelontong

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengatakan seluruh barang bersubsidi dan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, melainkan harus melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Meski begitu, ia memastikan Kopdes tidak akan mengganggu bisnis warung maupun toko kelontong karena bukan beroperasi layaknya supermarket yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Menurut Zulhas, fokus utamanya adalah memastikan bantuan pemerintah dan barang bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.

"Jadi ini infrastruktur pemerintah bukan supermarket. Tolong, bolak-balik nih saya jelaskan. Bukan saingannya warung, saingannya supermarket, tidak. Ya, ini gak harus jual kopi, gak harus jual odol, kan gak harus jual sabun, tidak," kata Zulhas dalam Rakortas yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Dia menjelaskan, Kopdes akan menjadi saluran penyaluran bantuan pemerintah, termasuk beras dan bantuan pangan bagi masyarakat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Paling penting menyalurkan bantuan pemerintah agar tidak salah sasaran. Misalnya raskin, beras, bantuan pangan desil satu desil empat, betul gak ini yang miskin? Karena nanti tiap desa akan didata," jelas Zulhas.

Menurutnya, pembenahan sistem penyaluran bantuan diperlukan karena masih terdapat bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan kajian yang disampaikan Zulhas, sekitar 40 persen bantuan subsidi dan bantuan sosial selama ini salah sasaran.

Padahal, anggaran bantuan subsidi dan bantuan pemerintah hampir mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Dengan tingkat ketidaktepatan sasaran tersebut, potensi anggaran yang tidak tersalurkan kepada penerima semestinya mencapai sekitar Rp400 triliun.