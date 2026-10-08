APBN 2027 Rp4.097 Triliun, Mampukah Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen?

APBN tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.

Melalui pengalokasian belanja negara yang produktif, APBN tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil, Kamis (8/10/2026).

Menurut Suahasil, dukungan APBN terhadap agenda prioritas selama dua tahun pemerintahan tercermin dalam berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Di bidang pendidikan, program Makan Bergizi Gratis hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi fasilitas sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi sistem pembelajaran.

Di sektor kesehatan, APBN menopang perluasan program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk per September 2026.