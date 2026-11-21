Apa Itu Joki Galbay dan Risikonya? Ini Penjelasannya

Apa itu joki galbay dan risikonya? Ini penjelasannya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Apa itu joki galbay dan risikonya? Ini penjelasannya.

Tawaran jasa joki gagal bayar (galbay) pinjaman online (pinjol) bermunculan di tengah persoalan gagal bayar yang dihadapi sejumlah peminjam. Jasa ini mengklaim dapat menghapus atau menyelesaikan utang tanpa mengharuskan debitur melunasi pinjamannya. Namun, di balik tawaran tersebut, terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi, jeratan utang baru, hingga kerugian finansial.

Fenomena ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Juni 2025, OJK meminta industri pinjaman daring memperkuat manajemen risiko guna menekan jumlah peminjam yang mengalami gagal bayar.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar tidak sengaja menghindari kewajiban pembayaran utang kepada penyelenggara pinjaman. Imbauan tersebut disampaikan melalui siaran pers Nomor SP 92/OJK/GKPB/VI/2025 tertanggal 18 Juni 2025.

Lantas, apa itu joki galbay dan apa saja risiko yang perlu diwaspadai masyarakat?

Apa Itu Joki Galbay?