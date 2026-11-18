Jepang Tertarik Pelajari Cara OJK Hadapi MSCI

NUSA DUA – Financial Services Agency of Japan (JFSA) atau otoritas jasa keuangan Jepang tertarik mempelajari pengalaman Indonesia dalam menghadapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berdampak terhadap pada pasar modal. Ketertarikan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi setelah melakukan pertemuan dengan regulator Jepang.

"Terus juga yang menarik, mereka belajar tentang MSCI. Bagaimana cara kita berkomunikasinya. Jadi, kita sama-sama belajar karena mereka (Jepang) pernah juga punya pengalaman dengan rating agency di masa lalu, jadi kita saling bertukar informasi," kata Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Menurut Friderica, OJK juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mendalami pengalaman Jepang dalam menghadapi lembaga pemeringkat global. Pertukaran informasi ini penting untuk memahami pola komunikasi dan mekanisme penilaian lembaga global yang dapat memengaruhi pergerakan pasar keuangan.

OJK juga menyoroti transparansi lembaga pemeringkat global dalam menyampaikan hasil penilaiannya. Pasalnya, pengumuman MSCI sebelumnya berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia hingga memicu penurunan lebih dari 11%.

"Karena bagaimana global rating bisa pengumumannya membuat market kita crash hingga 11% lebih. Jadi, ke depannya mereka juga harus transparan," ujar Friderica.

Di sisi lain, Friderica menegaskan bahwa OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menjalankan agenda reformasi pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan investor. OJK telah menggelar 18 kali pertemuan dengan MSCI sejak Januari 2026 guna membahas berbagai persoalan dan mendorong perbaikan pasar modal Indonesia.