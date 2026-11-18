Belajar dari Jepang, OJK Dalami Sistem Asuransi untuk Proteksi Bencana

NUSA DUA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempelajari pengalaman Jepang dalam mengembangkan industri asuransi, khususnya terkait perlindungan terhadap risiko bencana alam. Pengalaman Jepang dalam mengembangkan sistem asuransi di tengah tingginya risiko gempa bumi menjadi salah satu referensi bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Indonesia dapat mempelajari sistem asuransi Jepang dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat saat terjadi bencana. Hal tersebut relevan mengingat Indonesia juga menghadapi berbagai risiko bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga banjir.

"Kami belajar dari OJK-nya Jepang, terutama mengenai asuransi. Di sana juga banyak terjadi bencana, seperti gempa bumi. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana sistem asuransi di Jepang memberikan perlindungan terhadap masyarakat," ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Selain membahas industri asuransi, OJK dan otoritas Jepang juga bertukar informasi mengenai perkembangan pasar keuangan, termasuk isu terkait Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pertukaran informasi tersebut dinilai penting mengingat kedua negara memiliki pengalaman dalam menghadapi dinamika pasar keuangan dan penilaian lembaga internasional.

Kedua otoritas juga berencana memperkuat kerja sama melalui program pertukaran pegawai. Melalui program tersebut, pegawai OJK dapat mempelajari secara langsung praktik pengawasan dan pengembangan industri jasa keuangan di Jepang. Sebaliknya, otoritas Jepang juga dapat mempelajari pengalaman Indonesia.