11 Negara ASEAN Duduk Bersama Bahas Masa Depan Industri Asuransi

BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pengawasan industri asuransi dan perlindungan pemegang polis di kawasan Asia Tenggara melalui pertukaran informasi dan pengalaman antarregulator. Upaya tersebut menjadi salah satu agenda strategis dalam penyelenggaraan ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) ke-29 dan ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting ke-52 di Westin, Nusa Dua, Bali.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan forum tersebut menjadi wadah bagi regulator dan pelaku industri asuransi dari 11 negara ASEAN untuk berbagi informasi, memperkuat pengawasan, serta merespons berbagai perkembangan dan tantangan industri asuransi.

"Forum ini sangat strategis karena mempertemukan regulator dan pelaku industri dari 11 negara ASEAN. Melalui pertemuan ini, kita dapat saling bertukar informasi, memperkuat pengawasan, dan belajar bagaimana setiap regulator merespons perkembangan industri, termasuk dalam hal penjaminan dan perlindungan pemegang polis," ujar Friderica, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, perkembangan industri asuransi menuntut regulator untuk terus memastikan bahwa inovasi produk dan layanan tetap mengedepankan perlindungan konsumen. Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap asuransi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri tersebut.

Friderica menambahkan, Indonesia tidak hanya berbagi pengalaman dengan negara ASEAN lainnya, tetapi juga memperoleh pembelajaran dari praktik pengawasan di negara lain. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah bagaimana industri asuransi merespons risiko bencana, seperti gempa bumi dan banjir.