Sudah 18 Kali Bertemu, OJK Minta MSCI Transparan Soal Pasar Modal Indonesia

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi Soroti Transparansi di Pengumuman MSCI terhadap Pasar Modal Indonesia. (Foto: Okezone.com/OJK)

NUSA DUA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar 18 kali pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) sejak Januari 2026. Pertemuan dilakukan secara intensif untuk membahas perkembangan dan pembenahan pasar modal Indonesia.

Namun, OJK menilai masih terdapat persoalan transparansi dalam penyampaian pengumuman MSCI yang berdampak signifikan terhadap pergerakan pasar modal domestik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, komunikasi dengan MSCI telah dilakukan secara langsung melalui pertemuan one on one. Intensitas komunikasi menunjukkan bahwa regulator telah berupaya menjalin dialog dengan lembaga penyedia indeks global itu sebelum maupun setelah munculnya berbagai persoalan di pasar modal Indonesia.

"Kita ketemu dengan MSCI sudah 18 kali. 18 kali, ya bukan pernah ketemu atau apa, 18 kali kami ketemu dari Januari 2026. Jadi diskusinya intensif banget," ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Tapi, OJK menyoroti pengumuman MSCI yang justru berdampak besar terhadap pasar modal Indonesia. Friderica menilai, penyampaian informasi oleh lembaga global yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan investor seharusnya dilakukan secara transparan dan memberikan kejelasan kepada pelaku pasar.