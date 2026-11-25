Bantah Daya Beli Melemah, Wamenko Dradjad: Itu Mitos Tanpa Data

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membantah keras narasi yang menyebut daya beli masyarakat Indonesia sedang melemah. Menurut dia, klaim tersebut tidak berdasar pada data dan bertentangan dengan indikator ekonomi aktual.

Dradjad menyoroti bahwa opini tanpa basis data kerap memicu interpretasi keliru dan menurunkan ekspektasi pelaku usaha maupun konsumen. Ia mencontohkan pemberitaan media daring bernada daya beli melemah yang hanya bersandar pada cerita segelintir pedagang tanpa rujukan statistik yang memadai.

"Jadi soal mitos. Jadi daya beli melemah per data yang saya punya saat ini adalah mitos, nggak didukung oleh fakta," kata Dradjad dalam acara bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Untuk membantah anggapan tersebut, Dradjad menjelaskan sejumlah data utama yang dinilainya membuktikan daya beli dan pemerataan pengeluaran masyarakat tetap terjaga.

Menurut Dradjad, konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2026 tumbuh 5,04 persen, melampaui capaian periode yang sama pada 2025 (4,8 persen) dan 2024 (4,91 persen), serta bertahan di kisaran 5 persen sepanjang empat kuartal terakhir.

Sementara itu, untuk pertumbuhan penduduk yang berada di kisaran 1,06 persen hingga 1,09 persen menunjukkan kenaikan konsumsi tidak semata didorong pertambahan jumlah warga, melainkan juga peningkatan pendapatan per kapita.