Pemerintah Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level 6 persen pada 2027. Optimisme ini didukung oleh fondasi ekonomi yang solid sepanjang tahun berjalan serta berbagai stimulus dan mesin pertumbuhan baru yang disiapkan pemerintah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2026 sebesar 5,47 persen menjadi modal kuat sekaligus tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program pada kuartal IV 2026 sebagai pijakan awal menuju target 6 persen tahun depan.

"Intinya, kenapa pemerintah optimis kita bisa mengejar pertumbuhan 6 persen di tahun yang akan datang? Karena pertama, di kuartal keempat ini, itu kita sudah menyiapkan berbagai program untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tetap relatif tinggi sebagai stepping stone buat kita untuk menuju 6 persen di tahun yang akan datang," ujar Dradjad dalam acara bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dradjad menjelaskan, pertumbuhan pada akhir tahun ini ditopang oleh paket stimulus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) senilai Rp31,67 triliun.

Anggaran tersebut mencakup bantuan pangan Rp17,54 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp11,99 triliun, program satu orang satu rekening Rp1,29 triliun, serta diskon tarif transportasi Nataru sebesar Rp880 miliar.

Selain menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga, pemerintah telah memetakan sejumlah mesin pertumbuhan utama untuk tahun 2027.

Adapun Pemerintah mendorong realisasi investasi tumbuh lebih tinggi dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang tercatat tumbuh 7,2 persen, serta melanjutkan hilirisasi mineral yang realisasinya tumbuh 6,9 persen atau mencapai Rp300,1 triliun.