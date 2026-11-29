4 Fakta BSU 2026 Rp900.000 Cair Siap Masuk Rekening Pekerja

JAKARTA - Pemerintah siap mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 Rp900.000 ke rekening pekerja. Hingga akhir November 2026, proses finalisasi dan verifikasi data calon penerima BSU 2026 masih berlangsung.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, penetapan penerima BSU 2026 Rp900.000 akan dilakukan setelah seluruh tahapan tersebut selesai.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta update pencairan BSU 2026 Rp900.000, Jakarta, Minggu (28/11/2026).

1. Tahap Finalisasi Penerima BSU

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan, Kemnaker saat ini masih menunggu penyelesaian tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah tahapan tersebut selesai, Kemnaker akan melanjutkan validasi dan verifikasi data calon penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

“BSU 2026 saat ini masih dalam tahap pemrosesan. Kami masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi data calon penerima oleh Kemnaker,” ujar Cris dalam keterangannya, Jakarta, Rabu 25 November 2026.

Cris menegaskan, data yang masih dalam tahap pemrosesan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

Dia memahami bahwa pekerja dan buruh menantikan kepastian mengenai bantuan tersebut. Karena itu, Kemnaker akan menyampaikan perkembangan selanjutnya melalui kanal komunikasi resmi kementerian.

2. Waspada Informasi Palsu BSU 2026

Seiring dengan masih berlangsungnya tahapan tersebut, masyarakat juga diimbau mewaspadai informasi palsu dan modus penipuan yang mengatasnamakan BSU 2026.

Modus yang perlu diwaspadai antara lain pesan berantai, tautan pendaftaran atau pengecekan penerima tidak resmi, serta permintaan data pribadi dengan iming-iming pencairan bantuan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, apalagi jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN, atau sejumlah uang dengan alasan pencairan BSU. Pastikan informasi diperoleh melalui kanal resmi pemerintah,” tegasnya.

Untuk memantau perkembangan BSU 2026, masyarakat dapat mengakses laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id atau mengikuti kanal komunikasi resmi Kemnaker.