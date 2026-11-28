Nekat Resign, Dokter Hewan Ini Raup Cuan Rp336 Juta per Bulan dari Bisnis Kopi Luwak Cikole

Sugeng Pujiono nekat resign dari perusahaan farmasi meski sudah mencapai jabatan general manager. Dokter hewan ini banting setir memulai bisnis kopi luwak di Cikole, Lembang, Bandung.

LEMBANG – Pagi mendung di Nyalindung, Bandung. Tawa renyah nyaring berderai dari sebuah pusat produksi kopi. Sesekali lirih, terkadang kencang mengiringi kelakar seorang lelaki. Pada sebuah ruangan berhias LED, video diputar. Sepintas mirip ruang kelas.

Suara di ujung mikrofon berayun. Memulai dengan sapa, narasi demi narasi lantas dialirkan mengalun. Puluhan pasang mata di depannya menyimak lekat. Di situlah guyonan acap bersemburat.

“Saya ini penghulu luwak. Tukang ngawinin. Luwak jantan dan betina, saya jadiin satu kandang. Kalau orang kan ada (istilah) bilik asmara, nah ini kandang asmara,” ujarnya kemudian tersenyum lebar.

“Ya namanya luwak, mereka gak langsung kawin, tapi taaruf (berpacaran) dulu,” ucapnya yang lantas disambut gelak tawa.

Pria itu, Sugeng Pujiono, pemilik Kopi Luwak Cikole. Mengenakan kaos biru muda berlapis jaket jeans dipadu topi hitam, pria berkumis lebat ini menceritakan pahit getir membangun bisnis di depan para jurnalis peserta strakom PT Taspen (Persero), Sabtu (14/11/2026).

Lazimnya pengusaha, kesuksesan tidak datang tiba-tiba. Semua melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Begitu pun ketika pria kelahiran Gresik, Jawa Timur ini memutuskan untuk memproduksi kopi luwak, perjalanannya berhias peluh dan samudera kesabaran.

Pusat produksi tempat dia berdiri pagi itu sesungguhnya bukan sekadar tempat menghasilkan kopi luwak. Di Nyalindung, Cikole, Lembang itu pula terdapat penangkaran dan pengembangbiakan (breeding), pelatihan budidaya, hingga kafe.

Siapa pun yang datang bukan hanya dapat menikmati kopi premium dengan atmosfer cozy, tetapi juga literasi tentang seluk-beluk luwak, cara memelihara, hingga menghasilkan biji kopi level dewa.