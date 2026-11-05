Mengulik Kisaran Gaji Seorang Clipper Konten Indonesia

JAKARTA - Mengulik kisaran gaji seorang Clipper Konten Indonesia. Seiring dominasi konten video pendek di berbagai platform, profesi clipper kian ramai diperbincangkan. Banyak orang yang penasaran berapa besar penghasilan seorang clipper dan apakah profesi ini layak dijadikan sumber pendapatan utama. Maraknya video viral di TikTok, Reels, hingga YouTube Shorts turut mendorong kebutuhan akan tenaga clipper.

Profesi ini bertugas memotong bagian-bagian menarik dari konten berdurasi panjang, seperti podcast dan program variety di YouTube, lalu mengemasnya ulang menjadi video pendek yang disesuaikan dengan format TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts.

Lantas, Berapa kisaran gaji seorang clipper dan seperti apa cara kerjanya? Simak ulasan berikut ini.

Berapa Kisaran Gaji Seorang Clipper?

Gaji seorang clipper cukup bervariasi, bergantung pada pengalaman, keterampilan, dan jenis klien yang ditangani. Berdasarkan data pasar freelance dan industri kreatif, penghasilan clipper dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan.

Pada level pemula, clipper umumnya dibayar Rp20.000 hingga Rp75.000 per video, atau sekitar Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan. Mereka biasanya masih mempelajari dasar-dasar penyuntingan dan belum memiliki portofolio yang kuat.

Naik ke level menengah, bayaran berkisar Rp75.000 hingga Rp250.000 per video, atau Rp3 juta hingga Rp 8 juta per bulan. Pada tahap ini, clipper telah memahami teknik bercerita (story telling), hook, dan cara kerja algoritma platform.

Sementara itu, clipper profesional yang kerap bekerja dengan kreator besar atau brand dapat memperoleh Rp300.000 hingga Rp1 juta per video, atau Rp8 juta hingga lebih dari Rp20 juta per bulan. Bahkan, sebagian clipper papan atas mampu meraup lebih dari Rp20 juta per bulan jika menangani banyak client sekaligus atau bekerja dengan sistem kontrak bulanan.