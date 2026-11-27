Ini 3 UU Prioritas Perkuat Langkah RI Menuju OECD

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI memetakan tiga Undang-Undang (UU) prioritas untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga Salah mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah menyinkronkan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional agar selaras dengan standar OECD.

“Komitmen parlemen adalah melaksanakan sinkronisasi undang-undang agar Indonesia aksesi OECD dapat tercapai. Ini penting karena keanggotaan OECD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui peningkatan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dari negara-negara anggota OECD,” ujar Ravindra saat memimpin pertemuan BKSAP DPR RI dengan OECD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Dia menjelaskan, terdapat tiga undang-undang yang menjadi perhatian utama dalam proses sinkronisasi tersebut.

Pertama, Undang-Undang Statistik, khususnya terkait penguatan independensi lembaga statistik. Kedua, regulasi mengenai anti-penyuapan terhadap pejabat asing.

Ketiga, Undang-Undang Persaingan Usaha, salah satunya ketentuan mengenai pre-merger notification atau kewajiban pemberitahuan sebelum pelaksanaan merger dan akuisisi untuk mencegah praktik monopoli serta menjaga persaingan usaha yang sehat.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pembahasan ketiga regulasi tersebut akan melalui komisi-komisi terkait di DPR RI.