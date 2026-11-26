Prabowo Terima Sekjen OECD, Bahas Perkembangan Aksesi RI Jadi Anggota Penuh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (26/11/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD serta penguatan kerja sama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD, yang saat ini telah memasuki tahap technical review pada 25 bidang. Proses ini bertujuan menyelaraskan kebijakan, regulasi, dan tata kelola nasional dengan standar internasional,” sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet.

Selain proses aksesi, kemitraan Indonesia dan OECD juga diperkuat melalui penyusunan OECD Economic Survey of Indonesia. Kajian tersebut memuat asesmen terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, tantangan struktural yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

“Bagi Indonesia, proses aksesi OECD bukan sekadar upaya memperoleh keanggotaan, melainkan bagian dari transformasi ekonomi nasional untuk meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat tata kelola, mendorong produktivitas, dan meningkatkan daya saing global,” ungkap unggahan tersebut.