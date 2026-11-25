Prabowo Instruksikan Garuda Indonesia Kembali Jadi Maskapai Kelas Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengembalikan maskapai nasional tersebut sebagai maskapai penerbangan berkelas dunia (world class airline) yang berkelanjutan dan mampu mencetak keuntungan (profitable).

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (25/11/2026).

Thomas menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut membahas perkembangan transformasi Garuda sejak dirinya menjabat sebagai direktur utama, termasuk berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja perusahaan ke depan.

“Permintaan Presiden adalah transformasi di Garuda ini harus total dan kita harus mengembalikan Garuda sebagai maskapai world class, yang mana Garuda diharapkan untuk bisa sustainable dan juga profitable ke depannya. Bukan hanya untuk generasi kita sekarang, tapi untuk generasi masa depan,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, upaya transformasi Garuda bukanlah pekerjaan mudah mengingat maskapai tersebut merupakan maskapai nasional yang memiliki sejarah dan warisan panjang dalam industri penerbangan Indonesia. Karena itu, Thomas menyebut Presiden Prabowo meminta agar perkembangan program transformasi Garuda dilaporkan secara berkala.