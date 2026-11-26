Ahli Waris Korban Kebakaran PT Fonusa Dapat Santunan Rp253 Juta

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan ahli waris korban meninggal dunia akibat kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Kabupaten Serang, berhak memperoleh santunan senilai Rp253 juta hingga Rp427 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kepastian itu didapatkan usai Said Iqbal bertemu dengan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Trisna Sonjaya, beserta jajaran direksi di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (26/11/2026), dalam rangka mengawal pemenuhan hak para pekerja pascainsiden kebakaran yang terjadi sejak Sabtu lalu.

Said Iqbal menegaskan bahwa negara wajib hadir melalui BPJAMSOSTEK untuk meringankan beban duka keluarga pekerja yang ditinggalkan.

"Tentu kita tidak ingin ada orang yang meninggal. Tapi hak buruh sebagai bentuk rasa duka cita, negara hadir dalam hal ini diwakili oleh BPJAMSOSTEK, harus dibayar sesuai perintah undang-undang," ujar Said Iqbal.

Mengacu pada data perusahaan yang terdaftar di BPJAMSOSTEK, besaran upah pekerja PT Fonusa Agung Mulia tercatat bervariasi, mulai dari upah minimum Kabupaten Serang sebesar Rp5,2 juta hingga tertinggi mencapai Rp104 juta per bulan.

Said Iqbal pun menguraikan rincian komponen santunan yang wajib dibayarkan kepada keluarga korban meninggal sesuai aturan perundang-undangan.

"Kalau kita kali, pertama, buruh akan mendapatkan 48 kali upah yang terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan ke BPJAMSOSTEK. Yang kedua, santunan pemakaman sekitar Rp10 juta, kemudian juga santunan kematian Rp12 juta, dan kalau punya anak, maka akan mendapatkan anaknya beasiswa dua orang. Totalnya Rp174 juta untuk dua orang anak tersebut dari TK sampai dengan dia kuliah. Jadi per orang anak dapat Rp87 juta sampai dengan dia selesai kuliah," jelas Said Iqbal.