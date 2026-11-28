Mentan Amran Pacu Produksi Beras Khusus di Dalam Negeri : Tak Ada Lagi Alasan Impor!

Mentan Amran Pacu Produksi Beras Khusus di Dalam Negeri : Tak Ada Lagi Alasan Impor! (Foto: Kementan)

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong pengembangan produksi beras khusus di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, termasuk segmen premium dan kebutuhan wisatawan mancanegara. Langkah ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi petani, memperkuat kemandirian pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap beras khusus impor.

Mentan Amran menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi sendiri berbagai jenis beras khusus, seperti basmati dan japonica, yang selama ini sebagian kebutuhannya dipenuhi dari luar negeri. Pengembangan benih dan budidaya kini terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan pasar dapat dipenuhi dari hasil produksi petani dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat meninjau pengembangan padi beras khusus di Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (28/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran melihat langsung pertanaman padi yang dikembangkan untuk menghasilkan beras khusus sekaligus meninjau potensi kawasan sebagai sentra produksi.

“Target kita, beras-beras khusus yang biasanya dibeli 1.000 ton, 100 ton, itu semua dipenuhi dalam negeri. Sekarang bibitnya sudah kita kembangkan,” ujar Mentan Amran.

Dia menegaskan, capaian swasembada beras medium menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memperluas kemandirian pada segmen beras khusus. Pemerintah kini mendorong pengembangan varietas dan teknologi budidaya agar kebutuhan beras yang selama ini diimpor dapat dipenuhi dari produksi nasional.

“Kita sekarang sudah swasembada untuk beras medium, bahkan lebih. Insyaallah akhir tahun juga tidak ada impor. Sudah masuk tahun ketiga. Ini kita syukuri. Ini semua karena perintah Bapak Presiden,” katanya.

Menurut Mentan Amran, kebutuhan beras khusus nasional relatif kecil dibandingkan total konsumsi beras Indonesia sehingga pemenuhannya dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan produksi secara terarah. Dengan dukungan lahan produktif dan jaringan irigasi, kawasan Bekasi dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra pengembangan beras khusus.

Dia memperkirakan kebutuhan beras khusus dapat dipenuhi melalui pengembangan kawasan sekitar 10.000 hektare secara nasional. Namun, untuk wilayah Bekasi, pengembangan pada lahan 3.000 hingga 4.000 hektare dinilai sudah memadai karena memungkinkan tiga kali tanam dalam setahun.

“Kalau di sini sebenarnya bukan 10.000, 3.000 cukup. Atau 4.000 cukup. Karena tiga kali tanam. Tanahnya Pak Bupati 4.000 cukup, lebih. Karena tiga kali tanam, ini irigasi,” jelasnya.

Selain memperkuat pasokan pangan, pengembangan beras khusus juga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi bagi petani. Harga beras khusus dapat mencapai sekitar Rp26.000 per kilogram, sementara harga gabahnya sekitar Rp9.000 per kilogram. Nilai tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan komoditas yang memiliki pasar dan harga lebih kompetitif.

“Karena harganya sangat bagus. Itu Rp26.000 per kilo. Kalau gabahnya harganya Rp9.000. Itu mensejahterakan petani,” tegasnya.

Mentan Amran menilai pengembangan beras khusus perlu dilakukan dekat dengan pusat permintaan, termasuk Jakarta dan wilayah sekitarnya. Strategi ini tidak hanya memperkuat pasokan dalam negeri, tetapi juga berpotensi memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai tambah yang diterima petani.

Untuk mempercepat pengembangan tersebut, Kementan bersama pemerintah daerah akan mendorong kawasan Bekasi menjadi laboratorium pengembangan beras khusus, mulai dari pengembangan benih, penerapan teknologi budidaya, hingga produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“Kami bersama Pak Bupati nanti membuat seperti giant lab. Jadi lab raksasa 10.000 hektare ini memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang ke Indonesia,” kata Mentan Amran.