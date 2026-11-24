Lindungi Petani, Mentan Tegaskan Kepatuhan HET Beras Premium hingga SPHP

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti kewajiban kepatuhan pelaku usaha terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium hingga harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai ketentuan.

Penegasan itu disampaikan demi menjaga stabilitas harga dan stok pangan nasional sekaligus melindungi keuntungan petani.

Penekanan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 tertanggal 18 November 2026 yang mewajibkan pelaku usaha mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kilogram, HET beras medium Rp13.500 sampai Rp15.500 per kilogram, HET beras premium Rp14.900 sampai Rp15.800 per kilogram, serta harga beras SPHP Rp12.500 sampai Rp13.500 per kilogram sesuai zona.

Menyinggung aturan tersebut, Amran menyatakan pengaturan harga oleh pemerintah merupakan langkah tegas yang tidak bisa ditawar.

“Harga eceran tertinggi dan harga pembelian pemerintah harus diatur tegas karena ini pangan subsidi khususnya beras, kasihan petani kalau harga jatuh sehingga harus diberi ruang untuk untung supaya berproduksi demi swasembada dan negara kuat,” kata Amran saat ditemui di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Pada sisi perdagangan, Amran mengingatkan kalangan pedagang agar tidak mengambil keuntungan secara semena-mena di luar patokan resmi.

Amran mencontohkan praktik yang keliru ketika beras fortifikasi yang seharusnya seharga Rp13.500 justru dijual Rp56.000, serta kasus beras berlabel premium yang dijual Rp17.000. Padahal kadar pecahannya mencapai 59 persen dari ketentuan broken atau patahan beras senilai Rp50.000.