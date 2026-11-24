Agung Baskoro: Amran Beri Hasil Nyata untuk Prabowo, Swasembada Pangan Jadi Wow Factor

JAKARTA - Direktur Trias Politika Agung Baskoro menilai keberhasilan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target Presiden Prabowo Subianto menjadi prestasi yang memberikan efek positif secara politik.

Menurut Agung, capaian Amran bukan sekadar keberhasilan menjalankan program kementerian, melainkan bukti konkret bahwa agenda strategis Presiden bisa diwujudkan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dia menilai prestasi tersebut menjadi wow factor yang membuat posisi Amran memiliki nilai tersendiri dalam pembicaraan mengenai figur calon Wakil Presiden.

“Pak Amran muncul dengan prestasi yang mengakselerasi kedekatan politik dan chemistry. Dan itu tidak bisa dilihat sebelah mata juga karena Pak Amran mampu menjawab soal swasembada di tengah tantangan geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian. Beliau bisa mencapainya bahkan lebih cepat dari target Presiden,” ujar Agung di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Agung mengatakan, keberhasilan tersebut tentu menjadi catatan positif bagi Prabowo. Sebab, Amran mampu menerjemahkan visi besar Presiden menjadi hasil nyata yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya ketahanan pangan nasional.

“Itu kan buat Presiden Prabowo wow. Jadi wow faktornya itu sedikit banyak bisa mengimbangi Pak Sugiono,” katanya.