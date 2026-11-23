5 Fakta Kenaikan UMP 2027, Bali Tertinggi 42 Persen hingga Jakarta Rp6,1 Juta

5 Fakta Kenaikan UMP 2027, Bali Tertinggi 42 Persen hingga Jakarta Rp6,1 Juta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dipastikan naik usai beberapa kepala daerah menetapkan kenaikan UMP 2027. Bali menjadi provinsi dengan kenaikan UMP 2027 tertinggi mencapai 42,1 persen.

UMP Bali 2027 ditetapkan Rp4.559.287. UMP ini naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menetapkan kenaikan UMP 2027 menjadi Rp6.136.941. UMP DKI Jakarta ini naik 7,1 persen atau sekitar Rp407 ribuan dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Meski UMP DKI Jakarta 2027 naik, pihak buruh menolak besaran tersebut. Elemen buruh meminta UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp6,2 juta, bahkan ada yang meminta menjadi Rp6,4 juta setara UMK Kabupaten Bekasi.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta kenaikan UMP 2027, Jakarta, Senin (23/11/2026).

1. UMP DKI Jakarta Naik 7,1 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan tahun 2026.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2026.

Pramono menjelaskan, setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, ditetapkan besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen. Diketahui pada tahun 2026, UMP yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut dia, kenaikan pada tahun 2026 sebesar 6,1 persen.

2. Kenaikan UMP Jakarta Sudah Tepat

Pramono menegaskan, keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta 7,1 persen menjadi Rp6,1 juta sudah tepat.

“Keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu.

Pramono mengatakan, keputusan upah tersebut merupakan hasil pembahasan bersama tripartit yakni pengusaha, buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator.

Pramono mengakui, pembahasan besaran UMP tidaklah mudah. Sehingga, hasil yang telah disepakati memang sudah baik dan akan dijalankan.

“Dalam pembahasan tentunya tidak mudah. Tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Sehingga sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan yaitu 7,1 persen,” ungkap Pramono.

3. Minta Perusahaan Patuh

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2027.

"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono.

Dia mengakui penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tidak akan membuat semua pihak senang, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha.

Dia menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil jalan tengah agar besaran upah yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

"Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," jelas Pramono.