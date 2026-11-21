Mengenal Perbedaan UMR, UMP dan UMK yang Perlu Diketahui Pekerja

Mengenal perbedaan UMR, UMP dan UMK yang perlu diketahui pekerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Mengenal perbedaan UMR, UMP dan UMK yang perlu diketahui pekerja.

Istilah UMR, UMP dan UMK masih sering digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum pekerja. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan dari sisi istilah dan cakupan wilayah. UMR merupakan istilah lama yang kini telah digantikan dengan UMP dan UMK dalam sistem pengupahan di Indonesia.

Perbedaan ketiga istilah tersebut penting dipahami pekerja maupun pencari kerja agar tidak keliru mengetahui standar upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.

Upah minimum merupakan batas upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pengupahan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2025.

1. UMR atau Upah Minimum Regional

UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini pernah digunakan pemerintah untuk menyebut standar upah minimum di suatu wilayah.

Dalam aturan lama, UMR terbagi menjadi dua tingkatan, yakni UMR Tingkat I yang berlaku di tingkat provinsi dan UMR Tingkat II yang berlaku di tingkat kabupaten atau kotamadya.