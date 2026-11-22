Perbandingan UMP DKI Jakarta 2027 Rp6,1 Juta vs UMK Bekasi Rp6,4 Juta

JAKARTA - Perbandingan upah minimum di DKI Jakarta vs Bekasi tahun 2027. UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan 7,1 persen atau sebesar Rp407 ribuan menjadi Rp6.136.941 per bulan.

Sementara, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2027 disepakati mencapai Rp6.427.655 per bulan, atau naik sebesar Rp488.770 dibandingkan UMK tahun 2026 sebesar Rp5.938.885. Dengan demikian, kenaikan UMK Kabupaten Bekasi 2027 mencapai 8,23 persen.

Hal ini membuat Kabupaten Bekasi mencatatkan angka upah minimum tertinggi di Indonesia tahun 2027 dan upah minimum pekerja di Kabupaten Bekasi lebih tinggi sekitar Rp291.000 dibandingkan Jakarta.

Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal heran dengan UMP DKI Jakarta 2027 yang lebih rendah dibandingkan UMK Bekasi. Padahal, biaya hidup di Ibu Kota dinilai lebih tinggi dibandingkan kawasan penyangganya.

"Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil? Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Dia menilai perbedaan tersebut tidak mencerminkan karakteristik Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, hingga industri perhotelan berbintang lima.

Said Iqbal mencontohkan, pekerja yang baru masuk pabrik di Kabupaten Bekasi memiliki acuan upah minimum Rp6.427.000 per bulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan upah minimum yang menjadi acuan pekerja baru di Jakarta.

Menurutnya, selisih Rp291.000 per bulan bukan angka kecil bagi buruh yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, perbedaan tersebut hampir setara dengan pengeluaran listrik selama sebulan dalam simulasi biaya hidup pekerja.

Dia menggambarkan, buruh di Jakarta yang tinggal di kontrakan dan menggunakan sepeda motor untuk bekerja harus mengalokasikan Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan untuk tempat tinggal. Selain itu, cicilan kendaraan berkisar Rp700.000-Rp1 juta dan kebutuhan bensin sekitar Rp600.000 per bulan.

Adapun biaya makan dengan asumsi Rp25.000 sekali makan mencapai Rp2,25 juta per bulan untuk tiga kali makan sehari. Pengeluaran tersebut belum termasuk pulsa Rp150.000, kebutuhan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, serta iuran warga Rp100.000.

Jika seluruh kebutuhan tersebut dihitung, total pengeluaran buruh berkisar Rp5,2 juta hingga Rp6 juta per bulan. Artinya, pekerja dengan upah Rp6.136.000 hanya memiliki sisa sekitar Rp136.000 apabila pengeluarannya mencapai Rp6 juta.

"Dengan sisa Rp136.000, cukupkah untuk membeli pakaian, sandal atau sepatu, dan memenuhi kebutuhan anak? Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?" kata dia.