Harga Daging Naik Jelang Nataru, Amran Minta Pedagang Tak Mainkan Harga

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta para pedagang agar tidak memainkan harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya kenaikan harga daging di pasar.

Amran mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengecek langsung keluhan mengenai lonjakan harga daging tersebut. Dia menilai kenaikan harga daging seharusnya tidak terjadi, mengingat pasokan di dalam negeri masih mencukupi lantaran adanya ketersediaan impor.

"Nanti aku cek karena impornya cukup. Nanti aku cek," ujar Amran saat dikonfirmasi pada Jumat (27/11/2026).

Dia pun meminta seluruh pedagang untuk tidak mengambil keuntungan dengan memainkan harga pangan menjelang Nataru. Menurutnya, sejumlah komoditas pangan seperti telur, ayam, daging, hingga beras memiliki ketersediaan yang cukup.

"Minta tolong kepada seluruh pedagang, tolong jangan permainkan harga pangan menghadapi Nataru. Kenapa? Telur kita melimpah, ayam melimpah, daging cukup, beras kita melimpah," lanjutnya.

Amran menegaskan, stabilitas harga pangan perlu dijaga agar tidak merugikan petani maupun konsumen. Dia meminta para pelaku usaha pangan turut menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan masyarakat sebagai konsumen.