Perusahaan Diminta Bayar Pajak 2027 Lebih Cepat, Ini Penjelasan DJP

JAKARTA - Perusahaan diminta mempercepat pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang seharusnya dibayarkan pada 2027 menjadi November-Desember 2026. Tindakan itu disebut dengan istilah dinamisasi pembayaran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mekanisme penyesuaian atau dinamisasi besaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terhadap wajib pajak tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak.

Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan diterapkan secara selektif berdasarkan kondisi aktual serta perkembangan kegiatan usaha masing-masing wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa dinamisasi merupakan mekanisme penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang mencatatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi pada tahun berjalan. Seiring meningkatnya aktivitas usaha, terdapat potensi kenaikan penghasilan yang berdampak pada bertambahnya PPh terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan.

"Dalam konteks tersebut, penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 melalui mekanisme dinamisasi, termasuk untuk masa pajak November dan Desember 2026, dimaksudkan agar pembayaran pajak lebih mencerminkan perkembangan kondisi usaha dan proyeksi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih proporsional sepanjang tahun dan potensi beban pelunasan pajak untuk tahun pajak 2026 yang jatuh tempo April 2027 dapat dikelola dengan lebih baik," ujar Inge dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat(27/11/2026).

Inge menambahkan, pihaknya memahami kinerja suatu badan usaha tidak selalu sejalan dengan rata-rata pertumbuhan sektor usahanya secara keseluruhan, mengingat setiap wajib pajak memiliki dinamika bisnis yang berbeda.

Oleh karena itu, penerapan dinamisasi dilakukan secara terukur dengan mengacu pada data aktual masing-masing wajib pajak disertai komunikasi yang konstruktif.

"Perlu kami tegaskan bahwa dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselarasan antara pembayaran angsuran pajak dan perkembangan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan," jelasnya.

Dengan dasar hukum, tujuan, dan mekanisme yang terukur dalam sistem perpajakan nasional, DJP membantah anggapan bahwa langkah tersebut dilakukan semata-mata demi mengejar target penerimaan negara sebelum waktunya.

"Dengan demikian, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 memiliki dasar hukum, tujuan, dan mekanisme yang jelas serta merupakan bagian dari sistem pembayaran pajak yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak, karena didasarkan pada ketentuan perpajakan dan pertimbangan kondisi aktual Wajib Pajak, bukan semata-mata untuk mempercepat penerimaan pajak," tegas Inge.