Denda Pajak Berpeluang Dihapus 100 Persen, Ini Syarat dan Batas Waktunya

JAKARTA - Wajib Pajak berpeluang mendapatkan penghapusan sanksi administrasi perpajakan hingga 100% melalui kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk batas waktu pelunasan pokok pajak paling lambat 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan (KEP) Nomor 239 Tahun 2026 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Aturan ini menjadi salah satu dari tiga pembaruan regulasi perpajakan yang perlu diperhatikan wajib pajak di tengah implementasi sistem Coretax.

RSM Indonesia menyoroti tiga regulasi yang meliputi PER-12/PJ/2026, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, dan KEP 239 Tahun 2026.

Manager Tax RSM Indonesia, Andri Krisandy, menjelaskan KEP 239 Tahun 2026 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi sesuai jenis sanksi dan persyaratan yang ditetapkan.

"Untuk sejumlah jenis sanksi, penghapusan dapat mencapai 100% apabila wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan atau pembayaran pokok pajak paling lambat 31 Desember 2026," kata Andri melalui keterangan resminya, Senin (23/11/2026).

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban perpajakan. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak dan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Karena itu, wajib pajak perlu mencermati jenis sanksi yang dapat memperoleh fasilitas tersebut, persyaratan administratif, serta tenggat waktu yang ditentukan agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan penghapusan sanksi.

Partner Tax RSM Indonesia, Rizal Awab turut menyoroti penyederhanaan mekanisme pembuktian unsur kekhilafan dalam KEP 239 Tahun 2026. Menurut Rizal, aturan terbaru tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui penambahan formulir pernyataan kekhilafan sebagai bagian dari dokumen pengajuan.