Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Kejar Sisa Rp514 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,2 persen secara tahunan dan telah memenuhi 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih perlu mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun lagi hingga penutupan tahun anggaran guna menopang pembiayaan belanja negara.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Suahasil merinci bahwa kinerja positif tersebut disokong utama oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun, seiring kuatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) migas berhasil terkumpul sebesar Rp48,88 triliun atau melesat 84,7 persen berkat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Adapun PPh nonmigas turut tumbuh 16,6 persen mencapai Rp893,10 triliun yang didorong oleh ekspansi aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.