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PTKP Diminta Naik Jadi Rp7,5 Juta, Said Iqbal: Buruh Belanja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:44 WIB
PTKP Diminta Naik Jadi Rp7,5 Juta, Said Iqbal: Buruh Belanja
PTKP Diminta Naik Jadi Rp7,5 Juta, Said Iqbal: Buruh Belanja (Foto: Said Iqbal/Okezone)
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JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, dengan kenaikan PTKP tersebut pekerja berpenghasilan hingga Rp7,5 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diharapkan mampu mendongkrak daya beli.

"Jadi daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja kan masyarakat kecil juga naik pendapatannya, tukang mi ayam, tukang bubur, tukang pekerja informal, karena buruh belanja," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Said Iqbal menilai kenaikan PTKP juga lebih tepat dibandingkan pemberian subsidi PPh Pasal 21 kepada pekerja. Pasalnya, kebijakan subsidi pajak berpotensi berakhir sewaktu-waktu, sementara kenaikan PTKP dapat menjadi kebijakan yang lebih berkelanjutan.

"Kalau subsidi itu dari 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi PTKP. Dan kalau tidak salah kan Pak Menko Perekonomian juga sedang mempertimbangkan, bersama Menteri Keuangan," katanya.

 

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