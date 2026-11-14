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Pencairan Restitusi Pajak Tembus Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |14:15 WIB
Pencairan Restitusi Pajak Tembus Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026
Pajak (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak yang telah dicairkan mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen dibandingkan posisi pada September 2026 yang tercatat sebesar Rp198,71 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan percepatan pencairan restitusi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor industri padat karya. Langkah ini turut mendorong kenaikan rata-rata pencairan restitusi bulanan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp208,68 triliun dan memang benar sesuai dengan arahan kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi restitusi pajak bagi pelaku UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun yang diajukan oleh 125.375 wajib pajak UMKM.

Sepanjang periode September–Oktober 2026, rata-rata pencairannya mencapai Rp604,91 miliar per bulan, melesat 86,5 persen dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei–Agustus 2026 yang sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

Sementara itu, realisasi restitusi pajak khusus untuk sektor padat karya mencapai Rp4,9 triliun bagi 2.767 wajib pajak pemohon, atau setara dengan 92,1 persen dari total permohonan pada kategori industri tersebut.

 

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Topik Artikel :
DJP Kemenkeu Kemenkeu Pajak
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