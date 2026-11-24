Suahasil Blak-blakan soal Rp576,4 Triliun Pajak yang Sengaja Tak Dipungut Negara, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan potensi penerimaan pajak sebesar Rp576,4 triliun yang sengaja tidak dipungut oleh negara. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan potensi penerimaan pajak sebesar Rp576,4 triliun yang sengaja tidak dipungut oleh negara. Kebijakan yang dikenal sebagai belanja perpajakan (tax expenditure) tersebut ditempuh pemerintah untuk memberikan insentif, menjaga likuiditas, serta mendorong perputaran uang di masyarakat guna menggerakkan perekonomian nasional.

Menurut Suahasil, nilai potensi pajak yang tidak dipungut tersebut setara dengan sekitar 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Secara ketentuan perundang-undangan, potensi penerimaan tersebut sebenarnya dapat dipungut. Namun, pemerintah menerbitkan regulasi pengecualian sebagai bentuk pemberian fasilitas kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Sekarang ini kira-kira Rp576,4 triliun yang tidak di-collect. Kira-kira 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto," ujar Suahasil dalam acara Economic Outlook 2027 di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Menurut Suahasil, besaran insentif fiskal yang tidak dipungut tersebut turut memengaruhi perhitungan rasio perpajakan (tax ratio) nasional.

Dia menjelaskan, apabila tax ratio Indonesia tercatat berada di kisaran 10%, pemerintah sejatinya memiliki potensi penerimaan hingga 12,2% apabila fasilitas belanja perpajakan sebesar 2,2% tersebut tidak diberikan.