Pajak 2 Calon Wapres Prabowo Diperiksa, Apa Hasilnya?

JAKARTA - Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Rabu siang. Kunjungan Kelompok Kerja (Pokja) II Verifikasi MPR tersebut dilakukan untuk memverifikasi status tunggakan pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) milik dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Koordinator Pokja II Verifikasi MPR Johan Rosihan mengungkapkan, pihaknya telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara beserta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencocokkan kelengkapan dokumen perpajakan kedua kandidat.

"Alhamdulillah kami tim Pokja II dari tim verifikasi sudah melakukan pertemuan, mendapatkan penjelasan dan konfirmasi atas tiga hal dari Kementerian Keuangan. Pertama soal SPT, yang kedua soal NPWP, dan ketiga tentang tunggakan pajak," ujar Johan usai pertemuan di Kementerian Keuangan, Rabu (25/11/2026).

Johan memastikan seluruh berkas perpajakan yang diperiksa telah terverifikasi dan selaras dengan dokumen yang diserahkan Presiden Prabowo kepada MPR. Hasil pencocokan data menunjukkan bahwa rekam jejak perpajakan kedua calon wapres tersebut bersih tanpa kendala.

"Dari keterangan Pak Menteri maupun Dirjen pajak tadi, semuanya clear. Baik NPWP-nya, cocok, SPT selama 5 tahun terkonfirmasi, cocok. Dan yang ketiga, tunggakan pajak. Kedua calon tidak sedang menanggung pajak," jelas Johan.

Lebih lanjut, Johan menyebutkan bahwa timnya saat ini masih menyelesaikan tahapan verifikasi faktual untuk seluruh dokumen persyaratan. Hasil kerja Pokja II tersebut selanjutnya akan dibawa ke forum rapat pleno tim verifikasi pada awal bulan depan sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

"Secara keseluruhan tentu nanti ketua tim verifikasi yang akan menyampaikan kepada publik," kata Johan.