Setoran Pajak BUMN Tembus Rp567,2 Triliun, Ini Rinciannya

Perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam ekosistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyetorkan pajak sebesar Rp567,2 triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam ekosistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyetorkan pajak sebesar Rp567,2 triliun kepada negara sepanjang 2025. Kontribusi tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan negara dari aktivitas bisnis perusahaan pelat merah.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan nilai setoran pajak tersebut mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi perusahaan-perusahaan dalam portofolio Danantara.

"Dalam mendukung pendapatan APBN, total pajak yang diberikan oleh Danantara ekosistem kepada pemerintah pada tahun 2025 itu mencapai Rp567,2 triliun," ujar Rosan dalam konferensi pers laporan keuangan Danantara 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Selain menyumbang penerimaan pajak, ekosistem Danantara juga mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2.385,2 triliun dan laba bersih Rp203,4 triliun selama periode April-Desember 2025. Pada periode yang sama, arus kas bersih dari aktivitas operasi mencapai Rp563,1 triliun.

Dari sisi pengelolaan aset, total aset konsolidasian Danantara per 31 Desember 2025 mencapai Rp11.607 triliun. Sementara itu, rasio utang terhadap ekuitas atau debt-to-equity ratio (DER) tercatat sebesar 0,54 kali.