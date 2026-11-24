Prabowo Minta Rosan Hitung Berapa Investasi yang Dibutuhkan untuk Kejar Ekonomi 8%

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menghitung besaran kontribusi investasi ke pertumbuhan ekonomi. (Foto; Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menghitung besaran kontribusi investasi dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% pada 2027.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Rosan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BP BUMN Doni Oskaria dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Rosan mengatakan, Presiden ingin mengetahui seberapa besar peran investasi dan Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk jika ekonomi tumbuh pada kisaran 6%-6,5% hingga mencapai target 8%.

"Bagaimana nanti kontribusinya investasi dan Danantara ini dalam konteks pertumbuhan, persentase pertumbuhan terhadap ekonomi apabila ekonomi itu mencapai 6 persen atau 6,5 persen sampai dengan 8 persen. Itu berapa besar kontribusi yang diberikan dari segi investasi dan Danantara, dan proporsinya seperti apa," ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/11/2026).

Selain investasi dan Danantara, pembahasan juga mencakup kontribusi sektor hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ingin memetakan proyek-proyek hilirisasi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.